Der erste, schon sanierte Abschnitt Zuger Straße in Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Der erste, schon sanierte Abschnitt Zuger Straße in Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Freiberg: Für den Straßenbau müssen die Bäume weg
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Für den weiteren Ausbau der Zuger Straße müssen in Freiberg Bäume gefällt werden. Die Arbeiten sollen schon am Dienstag starten

Die Sanierung der Zuger Straße in Freiberg wird in diesem Jahr fortgesetzt. In Vorbereitung für den nächsten Abschnitt, bei dem die Straße grundlegend erneuert wird, müssen bereits ab Dienstag Bäume gefällt werden. Laut Stadtverwaltung geht es um vier Linden und eine Rosskastanie, die entfernt werden. Die Arbeiten sollen bis Freitag dauern....
