Freiberg gedenkt Reichspogromnacht: Liederzyklus „Letzte Tage Lodz“ berührt über 100 Gäste

Freiberg
Bei einer Veranstaltung in der Stadtbibliothek Freiberg wurde an die Reichspogromnacht 1938 und das Schicksal der jüdischen Familie Gutmann erinnert.
Ergreifend und mahnend: Mit Musik, Text und szenischer Darstellung ist am Sonntag bei einer Veranstaltung in der Stadtbibliothek Freiberg mit mehr als 100 Gästen an die Reichspogromnacht 1938 erinnert worden. Nach der Eröffnung durch den stellvertretenden Oberbürgermeister Martin Seltmann präsentierten Sänger Alexander Donesch, Sopranistin...
