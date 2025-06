Freiberg: Ines Bergner zieht mit Schmuckgeschäft in die Burgstraße

Ines Bergner hat ihr Geschäft „Silberton“ in die Freiberger Burgstraße 30 verlegt. Sie bietet dort Schmuck, Keramik und Wohnaccessoires an – und möchte mit Sitzecken zum Verweilen einladen.

Gute Nachricht: In ein lange leerstehendes Ladenlokal in der Freiberger Burgstraße ist neues Leben eingekehrt. Ines Bergner eröffnet am Montag in den ehemaligen Räumen des früheren Bekleidungsgeschäfts in der Burgstraße 30 ihr Geschäft „Silberton“. Zuvor hatte sie ihren Laden für Keramik und Schmuck in der Moritzstraße.