Freiberg: Liedermacher Olaf Stellmäcke macht neugierig auf nächste CD

Olaf Stellmäcke und seine Band gaben im Lyriksalon am Dienstagabend in Freiberg einen Vorgeschmack auf die neue CD.

Der Liedermacher Olaf Stellmäcke und seine Band haben am Dienstagabend im ausverkauften Lyriksalon der Stadtwirtschaft Freiberg einige Titel ihrer gerade entstehenden CD vorgestellt. Damit weckten sie die Neugier auf „Der einfache Frieden – Lieder von hier“. Mit Spielfreude erinnerte Stellmäcke an Chansons, Balladen und Rocksongs, aber...