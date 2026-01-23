Freiberg: Musiker aus Berlin und Brooklyn jazzen in der Alten Mensa

Das Quartett Cryptids begeisterte über 50 Gäste im Klubhaus Alte Mensa in Freiberg. Ein Debütalbum soll bald erscheinen. Und Jazzfans können sich 2026 auf Konzerte weiterer Bands freuen.

Mehr als 50 Jazzbegeisterte haben am Dienstagabend im Klubhaus Alte Mensa in Freiberg das Quartett Cryptids erlebt. Dieses Projekt verbindet Musiker aus Berlin und Brooklyn. Julius Gawlik (Tenorsaxophon, Klarinette), Caleb Wheeler Curtis (Trompete, Sopraninosaxophon), Felix Henkelhausen (Bass) und Marius Wankel (Schlagzeug) setzten auf wechselnde...