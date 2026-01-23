MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Band Cryptids spielte in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Bergakademie Freiberg.
Die Band Cryptids spielte in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Bergakademie Freiberg. Bild: Mildner
Die Band Cryptids spielte in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Bergakademie Freiberg.
Die Band Cryptids spielte in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Bergakademie Freiberg. Bild: Mildner
Freiberg
Freiberg: Musiker aus Berlin und Brooklyn jazzen in der Alten Mensa
Redakteur
Von Eckardt Mildner, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Quartett Cryptids begeisterte über 50 Gäste im Klubhaus Alte Mensa in Freiberg. Ein Debütalbum soll bald erscheinen. Und Jazzfans können sich 2026 auf Konzerte weiterer Bands freuen.

Mehr als 50 Jazzbegeisterte haben am Dienstagabend im Klubhaus Alte Mensa in Freiberg das Quartett Cryptids erlebt. Dieses Projekt verbindet Musiker aus Berlin und Brooklyn. Julius Gawlik (Tenorsaxophon, Klarinette), Caleb Wheeler Curtis (Trompete, Sopraninosaxophon), Felix Henkelhausen (Bass) und Marius Wankel (Schlagzeug) setzten auf wechselnde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
19.01.2026
1 min.
Exklusives Jazz-Event in Freiberg: Cryptids enthüllen neue Klangwelten
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg.
Ein musikalisches Highlight im Klub Alte Mensa. Cryptids, Musiker aus Berlin und Brooklyn, präsentieren ihre Kunst.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
14.01.2026
4 min.
„Es gibt mehr Ähnlichkeiten, als man zunächst denkt“: Neues Video zeigt Partnerschaft der Freiberger Uni mit Dnipro
Die ukrainischen Studentinnen von der Winter School Ende 2025 an der TU Bergakademie verwendeten ihre Smartphones auch für ein Kurzvideo über die Unis in Freiberg und Dnipro.
Die wissenschaftlichen Traditionen der TU Bergakademie Freiberg und der Dnipro University of Technology stehen im Fokus eines Kurzfilms. Studentinnen aus der Ukraine drehten es in der Winter School.
Heike Hubricht
Mehr Artikel