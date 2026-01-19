MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg.
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg. Bild: Astrid Ring/Archiv
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg.
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg. Bild: Astrid Ring/Archiv
Freiberg
Exklusives Jazz-Event in Freiberg: Cryptids enthüllen neue Klangwelten
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein musikalisches Highlight im Klub Alte Mensa. Cryptids, Musiker aus Berlin und Brooklyn, präsentieren ihre Kunst.

Die Formation Cryptids, bestehend aus Musikern aus Berlin und Brooklyn, tritt am Dienstag, 20. Januar, im Klub Alte Mensa, Peterstraße 5, in Freiberg auf. Das teilt die IG Jazz im Studentenwerk mit. Mit dabei sind Caleb Wheeler Curtis, Julius Gawlik, Felix Henkelhausen und Marius Wankel. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Cryptids kündigen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:01 Uhr
1 min.
Auf den Spuren der Kunst: Padaos Finissage und Kinofilm „Flow“ in Freiberg
Finissage der Ausstellung „In Transition – Kunst trifft Wissenschaft am ZeHS“.
Musikalische Untermalung trifft auf visuelle Kunst: Die Finissage der Ausstellung „In Transition“ verspricht einen Abend voller Inspiration.
Holk Dohle
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.10.2025
3 min.
65 Jahre IG Jazz Freiberg: Jubiläumskonzert mit Zeitzeugen und historischen Klängen
Gert Schmidt gehört zu den Köpfen der IG Jazz in Freiberg.
Bei dem Konzert am Donnerstag werden auch Erinnerungen an den Beginn der Freiberger Jazztage wach. Die Veranstaltungsreihe erlebt im April nächsten Jahres ihre 50. Auflage.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel