Exklusives Jazz-Event in Freiberg: Cryptids enthüllen neue Klangwelten

Freiberg
Ein musikalisches Highlight im Klub Alte Mensa. Cryptids, Musiker aus Berlin und Brooklyn, präsentieren ihre Kunst.
Die Formation Cryptids, bestehend aus Musikern aus Berlin und Brooklyn, tritt am Dienstag, 20. Januar, im Klub Alte Mensa, Peterstraße 5, in Freiberg auf. Das teilt die IG Jazz im Studentenwerk mit. Mit dabei sind Caleb Wheeler Curtis, Julius Gawlik, Felix Henkelhausen und Marius Wankel. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Cryptids kündigen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.