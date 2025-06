Freiberg: Sänger Angus Simmons wird Don Giovanni am Annaberger Theater

Der neuseeländische Bariton Angus Simmons übernimmt die Titelrolle in Mozarts Oper am Theater in Annaberg-Buchholz. Parallel bleibt er dem Freiberger Theater als Masetto in derselben Oper erhalten.

Wer Bariton Angus Simmons als Don Giovanni erleben möchte, sollte in der nächsten Spielzeit nach Annaberg-Buchholz fahren. Der gebürtige Neuseeländer wechselt als Solist ans Eduard-von-Winterstein-Theater und übernimmt dort die Titelrolle in Mozarts berühmter Oper. Mit gerade einmal 29 Jahren steht er dann als charismatischer Herzensbrecher...