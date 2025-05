Freiberg startet mit familienfreundlicher Radtour in den Stadtradeln-Wettbewerb

Vom 23. Mai bis 12. Juni nimmt Freiberg am bundesweiten Stadtradeln teil. Ziel ist es, den Radverkehr für Alltagswege zu stärken. Welche Rekorde strebt die Stadt dieses Jahr an?

Mit einer Tour über rund 30 Kilometer rund um Freiberg startet die Silberstadt am 23. Mai in diesem Jahr in den Stadtradel-Wettbewerb. „Dabei ist der Anfang besonders gemäßigt mit 15 Kilometern und etwa 150 Höhenmetern. Es wird besonders auch auf Kinder Rücksicht genommen“, erläutert Thomas Oppermann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub...