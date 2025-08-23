Freiberger Firma feiert 20 Jahre mit Feuer und Flamme

Ein Rundgang durch die Produktionsbereiche bot Einblicke in die Welt der Aluleichtverpackungen. Die „Grove Onkels“ brachten Mülltonnen zum Klingen.

Ihr 20-jähriges Bestehen hat die Freiberger Firma PreZero Pyral am Freitag mit rund 130 Gästen gefeiert. Geladen waren Mitarbeitende mit ihren Familien, Geschäftspartner und Politiker, darunter die CDU-Landtagsabgeordnete Susan Leithoff, Landrat Sven Krüger (parteilos) und Freibergs Übergangs-OB Martin Seltmann.