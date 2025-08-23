Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die „Freaks on Fire“ aus Leipzig boten in Freiberg eine funkensprühende Show.
Die „Freaks on Fire“ aus Leipzig boten in Freiberg eine funkensprühende Show. Bild: Marcel Schlenkrich
Die „Freaks on Fire“ aus Leipzig boten in Freiberg eine funkensprühende Show.
Die „Freaks on Fire“ aus Leipzig boten in Freiberg eine funkensprühende Show. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberger Firma feiert 20 Jahre mit Feuer und Flamme
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Rundgang durch die Produktionsbereiche bot Einblicke in die Welt der Aluleichtverpackungen. Die „Grove Onkels“ brachten Mülltonnen zum Klingen.

Ihr 20-jähriges Bestehen hat die Freiberger Firma PreZero Pyral am Freitag mit rund 130 Gästen gefeiert. Geladen waren Mitarbeitende mit ihren Familien, Geschäftspartner und Politiker, darunter die CDU-Landtagsabgeordnete Susan Leithoff, Landrat Sven Krüger (parteilos) und Freibergs Übergangs-OB Martin Seltmann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:40 Uhr
4 min.
Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: "Wir wollen nach Berlin"
Jonas Urbig (r) ersetzt den gesperrten Manuel Neuer (l) im Bayern-Tor. (Archivbild)
Fünf Jahre ohne Pokalfinale - diese Durststrecke des FC Bayern will Trainer Kompany beenden. Er formuliert vor der Erstrunden-Aufgabe in Wiesbaden ein klares Ziel. Im Tor muss er wechseln.
Klaus Bergmann, dpa
06:00 Uhr
2 min.
Olaf Schubert im Schlosshof - Der die Freiberger sofort zum Lachen bringt
Spannung lag in der Luft, als Olaf Schubert am Sonntagabend im Freiberger Schlosshof auf die Bühne trat.
Marcel Schlenkrich
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
30.07.2025
4 min.
Damit aus Spraydosen Bratpfannen werden: PreZero Pyral erweitert Freiberger Standort für mehr Recycling
Geschäftsführer Andreas Reissner (l.), hier im Gespräch mit Pressesprecher Boris Ziegler, investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort Freiberg.
PreZero Pyral recycelt in Freiberg Leichtverpackungen aus Aluminium. Die Firma braucht Platz, um die Produktion auszubauen.
Mathias Herrmann
12:42 Uhr
2 min.
Söder an Habeck: Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg
Ziemlich beste Feinde: Robert Habeck und Markus Söder. (Archivbild)
Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freude mehr - auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel