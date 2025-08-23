Freiberger Firma feiert 20 Jahre mit Feuer und Flamme

Freiberg
Ein Rundgang durch die Produktionsbereiche bot Einblicke in die Welt der Aluleichtverpackungen. Die „Grove Onkels“ brachten Mülltonnen zum Klingen.
Ihr 20-jähriges Bestehen hat die Freiberger Firma PreZero Pyral am Freitag mit rund 130 Gästen gefeiert. Geladen waren Mitarbeitende mit ihren Familien, Geschäftspartner und Politiker, darunter die CDU-Landtagsabgeordnete Susan Leithoff, Landrat Sven Krüger (parteilos) und Freibergs Übergangs-OB Martin Seltmann.
