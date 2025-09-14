Freiberger Nachtschicht mit Feuerwerk am Otto: Das sind die schönsten Bilder

„Schicht im Schacht is ni!“ hieß es am Samstagabend in der Freiberger Altstadt. Bis Mitternacht waren Geschäfte und Kneipen offen, auf den Straßen wurden Musik und Mode gefeiert.

Den Auftakt machte der Freiberger Karnevalklub mit einer launigen Krönung der Karnevalsprinzessin. Passend zum Motto der 41. Saison - „Flower Power bunt und schrill - der FKK macht, was er will" fielen die Kostüme ziemlich schräg aus. Außerdem wollten die Karnevalisten die OB-Wahl vorziehen. Doch den Kandidaten - Jimy Hendrix, John Lennon...