Freiberger OB-Wahl geht in die nächste Runde

Freie-Wähler-Vertreter Philipp Preißler hat den ersten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg gewonnen, aber die absolute Mehrheit verpasst. Die Silberstadt steuert auf ein spannendes Finale im Oktober zu.

Freiberg hat gewählt – entschieden ist noch nichts: Den ersten Wahlgang hat Philipp Preißler (Freie Wähler) gewonnen. Da er die nötige absolute Mehrheit von über 50 Prozent der gültigen Stimmen verpasst hat, wird am 26. Oktober erneut gewählt. Freiberg hat gewählt – entschieden ist noch nichts: Den ersten Wahlgang hat Philipp Preißler (Freie Wähler) gewonnen. Da er die nötige absolute Mehrheit von über 50 Prozent der gültigen Stimmen verpasst hat, wird am 26. Oktober erneut gewählt.