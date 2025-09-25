Freibergs Altstadt wird zum Laufsteg für Regenschirme – und wo bekommt man einen Hingucker?

Freiberg
Die historische Freiberger Altstadt wird bei Dauerregen zum Laufsteg für Regenschirme.
Dauerregen in Freiberg – dafür ein Meer aus Schirmen „Den Regenschirm mit dem außergewöhnlichen Motiv habe ich schon viele Jahre – er ist mein ständiger Begleiter“, so Susann Drescher aus Freiberg. Amelie Kreller erzählt: „Am Morgen habe ich mir in unserem Hotel schnell einen Schirm aus dem Schirmständer geschnappt und bin so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.