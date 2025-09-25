Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schülerin Amelie Kreller sagt: „Ich habe mir am Morgen einen Schirm aus dem Schirmständer in unserem Hotel geschnappt und bin zum Gymnasium gelaufen. Das war eine große Hilfe“.
Schülerin Amelie Kreller sagt: „Ich habe mir am Morgen einen Schirm aus dem Schirmständer in unserem Hotel geschnappt und bin zum Gymnasium gelaufen. Das war eine große Hilfe“. Bild: Eckardt Mildner
Schülerin Amelie Kreller sagt: „Ich habe mir am Morgen einen Schirm aus dem Schirmständer in unserem Hotel geschnappt und bin zum Gymnasium gelaufen. Das war eine große Hilfe“.
Schülerin Amelie Kreller sagt: „Ich habe mir am Morgen einen Schirm aus dem Schirmständer in unserem Hotel geschnappt und bin zum Gymnasium gelaufen. Das war eine große Hilfe“. Bild: Eckardt Mildner
 8 Bilder
Freiberg
Freibergs Altstadt wird zum Laufsteg für Regenschirme – und wo bekommt man einen Hingucker?
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die historische Freiberger Altstadt wird bei Dauerregen zum Laufsteg für Regenschirme.

Dauerregen in Freiberg – dafür ein Meer aus Schirmen „Den Regenschirm mit dem außergewöhnlichen Motiv habe ich schon viele Jahre – er ist mein ständiger Begleiter“, so Susann Drescher aus Freiberg. Amelie Kreller erzählt: „Am Morgen habe ich mir in unserem Hotel schnell einen Schirm aus dem Schirmständer geschnappt und bin so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
„Ick bin schon aufgeregt“: Wie Dieter „Maschine“ Birr im Freiberger Tivoli probt
Dieter „Maschine“ Birr startet am Freitag und Samstag seine Tour mit Streichquintett. Das Konzert am Freitag ist bereits ausverkauft.
Heike Hubricht
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
01.09.2025
2 min.
Spiel und Spaß für Familien in der Terra Mineralia in Freiberg
Andrea Riedel und Christina Seifert strahlen vor Freude, als die Terra Mineralia das Siegel „fair family“ erhält.
Eckardt Mildner
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel