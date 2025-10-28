Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star - jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel

Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?

Der Fußgängertunnel zwischen dem Bahnhof Freiberg und Brander Straße ist berühmt-berüchtigt für seinen Gruselfaktor. Doch ausgerechnet kurz vor Halloween wirkt alles merkwürdig normal da unten: Die Röhre erscheint weitgehend geruchlos und Tunnelquerer haben plötzlich die Chance, die fiese Stolperstelle mit den drei abgesackten... Der Fußgängertunnel zwischen dem Bahnhof Freiberg und Brander Straße ist berühmt-berüchtigt für seinen Gruselfaktor. Doch ausgerechnet kurz vor Halloween wirkt alles merkwürdig normal da unten: Die Röhre erscheint weitgehend geruchlos und Tunnelquerer haben plötzlich die Chance, die fiese Stolperstelle mit den drei abgesackten...