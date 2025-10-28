Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof. Bild: Eckardt Mildner
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star - jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?

Der Fußgängertunnel zwischen dem Bahnhof Freiberg und Brander Straße ist berühmt-berüchtigt für seinen Gruselfaktor. Doch ausgerechnet kurz vor Halloween wirkt alles merkwürdig normal da unten: Die Röhre erscheint weitgehend geruchlos und Tunnelquerer haben plötzlich die Chance, die fiese Stolperstelle mit den drei abgesackten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
2 min.
Neuer sächsischer Integrationsbeauftragter gewählt
Martin Modschiedler ist vom Sächsischen Landtag zum neuen Integrationsbeauftragten gewählt worden.
Martin Modschiedler ist neuer Integrationsbeauftragter im sächsischen Landtag. Der CDU-Politiker will künftig dafür sorgen, dass Integration klar, fair und rechtsstaatlich gestaltet wird.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
18.10.2025
2 min.
Oktoberfest-Fieber in Mittweida: Das sind die schönsten Bilder
 6 Bilder
Der Markt in Mittweida verwandelte sich am Freitag- und Samstagabend in ein Mekka für Bayernfans – die Stimmung war ausgelassen.
Julia Czaja
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
11.10.2025
7 min.
"Last Soul Ultra": Wie ein Freiberger beim krassesten Ultramarathon Deutschlands gegen die Schmerzen kämpfte
Jannis Liebscher aus Freiberg beim "Last Soul Ultra". Vor dem Rennen war noch alles gut, doch irgendwann beginnen die Schmerzen.
Jannis Liebscher (23) gehört zu einer neuen Generation Ultraläufer, die auf Instagram ihre Erlebnisse teilt. Hier erzählt er seine Geschichte.
Erik Kiwitter
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
Mehr Artikel