Freibergs OB Sven Krüger in der Gedenkstätte Flossenbürg: „Es gab eine schmerzliche Verbindung zwischen unseren beiden Städten“

Vor 80 Jahren befreite die US-Armee das KZ Flossenbürg. Auch Freiberg und andere Städte in Mittelsachsen waren Teil eines Netzwerks der Verfolgung und Menschenverachtung, die von dort ausging.

Zum Gedenken an die Befreiung des KZ Flossenbürg hat Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger am Sonntag in der dortigen Gedenkstätte einen Kranz niedergelegt. Erinnert wurde an die Befreiung durch die US-Armee im April 1945. Krüger sagte: „Die Gedenkveranstaltung in Flossenbürg hat mich tief berührt. Als Oberbürgermeister empfinde ich...