Zwangsarbeit im KZ Freiberg: Historiker berichtet von den dunkelsten Kapiteln

Freiberg
Das KZ im bayerischen Flossenbürg hatte zahlreiche Außenstellen. Auch in Mittelsachsen. Der Historiker Pascal Cziborra berichtet davon.
Am Freitagabend war der Historiker Pascal Cziborra zu Gast in der Stadtbibliothek Freiberg im Kornhaus. Dort las er vor zahlreichen Gästen aus seiner Publikation zu den vier Außenlagern des Konzentrationslagers Flossenbürg in Oederan, Freiberg, Mittweida und Zschopau. In seinem Buch „KZ Freiberg - Geheime Schwanerschaft“ berichtet er von...
