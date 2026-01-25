MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • KZ-Außenlager Mittweida: Historiker rekonstruiert das fast vergessene Schicksal der Zwangsarbeiterinnen

Pascal Cziborra stellte sein Buch über das KZ-Außenlager Mittweida am Freitag und Sonntag in der Stadtbibliothek vor.
Pascal Cziborra stellte sein Buch über das KZ-Außenlager Mittweida am Freitag und Sonntag in der Stadtbibliothek vor. Bild: Manuel Niemann
Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein an der Feldstraße an die Opfer des ehemalige KZ-Außenlagers in Mittweida.
Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein an der Feldstraße an die Opfer des ehemalige KZ-Außenlagers in Mittweida. Bild: Manuel Niemann
An der Bahnhofstraße 45 erinnern am früheren Standort des Werks zwei Stolpersteine an zwei Zwangsarbeiterinnen, die im KZ-Außenlager gestorben sind.
An der Bahnhofstraße 45 erinnern am früheren Standort des Werks zwei Stolpersteine an zwei Zwangsarbeiterinnen, die im KZ-Außenlager gestorben sind. Bild: Manuel Niemann
Am Freitagabend las Cziborra auch in Freiberg, dort aus seinem Buch „KZ Freiberg - Geheime Schwangerschaft“.
Am Freitagabend las Cziborra auch in Freiberg, dort aus seinem Buch „KZ Freiberg - Geheime Schwangerschaft“. Bild: Tim Fischer
Pascal Cziborra stellte sein Buch über das KZ-Außenlager Mittweida am Freitag und Sonntag in der Stadtbibliothek vor.
Pascal Cziborra stellte sein Buch über das KZ-Außenlager Mittweida am Freitag und Sonntag in der Stadtbibliothek vor. Bild: Manuel Niemann
Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein an der Feldstraße an die Opfer des ehemalige KZ-Außenlagers in Mittweida.
Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein an der Feldstraße an die Opfer des ehemalige KZ-Außenlagers in Mittweida. Bild: Manuel Niemann
An der Bahnhofstraße 45 erinnern am früheren Standort des Werks zwei Stolpersteine an zwei Zwangsarbeiterinnen, die im KZ-Außenlager gestorben sind.
An der Bahnhofstraße 45 erinnern am früheren Standort des Werks zwei Stolpersteine an zwei Zwangsarbeiterinnen, die im KZ-Außenlager gestorben sind. Bild: Manuel Niemann
Am Freitagabend las Cziborra auch in Freiberg, dort aus seinem Buch „KZ Freiberg - Geheime Schwangerschaft“.
Am Freitagabend las Cziborra auch in Freiberg, dort aus seinem Buch „KZ Freiberg - Geheime Schwangerschaft“. Bild: Tim Fischer
Mittweida
KZ-Außenlager Mittweida: Historiker rekonstruiert das fast vergessene Schicksal der Zwangsarbeiterinnen
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittweida arbeiteten 500 Frauen für eine Rüstungsfirma, die man in Auschwitz dafür ausgewählt hatte. Der Historiker Pascal Cziborra beschreibt ihren Alltag zwischen Hunger, Gewalt und Hoffnung.

Die Frauen mussten ihre Arme ausstrecken. Ihre Muskeln wurden abgetastet, die Zähne kontrolliert. Ein kurzer Blick entschied über Leben oder Tod: Wer kräftig genug wirkte, um zu arbeiten, wurde zur Seite gewunken, wer zu schwach war, blieb zurück.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:20 Uhr
1 min.
Zwangsarbeit im KZ Freiberg: Historiker berichtet von den dunkelsten Kapiteln
Der Historiker Pascal Cziborra bei seiner Lesung in Freiberg.
Das KZ im bayerischen Flossenbürg hatte zahlreiche Außenstellen. Auch in Mittelsachsen. Der Historiker Pascal Cziborra berichtet davon.
Wieland Josch
14:30 Uhr
1 min.
Holocaustgedenken 2026: Lesung zu KZ-Themen findet in Mittweida statt
Eine Lesung in der Mittweidaer Stadtbibliothek erinnert an KZ-Außenlager in der Region.
Zum Holocaustgedenken liest Historiker Pascal Cziborra in Mittweida, Freiberg und Oederan aus Büchern über KZ-Außenlager. Was auf dem Plan steht.
Farhard Salmanian
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
Mehr Artikel