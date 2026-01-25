KZ-Außenlager Mittweida: Historiker rekonstruiert das fast vergessene Schicksal der Zwangsarbeiterinnen

In Mittweida arbeiteten 500 Frauen für eine Rüstungsfirma, die man in Auschwitz dafür ausgewählt hatte. Der Historiker Pascal Cziborra beschreibt ihren Alltag zwischen Hunger, Gewalt und Hoffnung.

Die Frauen mussten ihre Arme ausstrecken. Ihre Muskeln wurden abgetastet, die Zähne kontrolliert. Ein kurzer Blick entschied über Leben oder Tod: Wer kräftig genug wirkte, um zu arbeiten, wurde zur Seite gewunken, wer zu schwach war, blieb zurück.