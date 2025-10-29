Freibergs „Schwanenschlößchen“: Ein gastlicher Ort mit knapp 130 Jahren Geschichte

Das „Schwanenschlößchen“ am Freiberger Kreuzteich wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Epoche. Trotz seines Stils ist es erst 25 Jahre alt. Die Wurzeln der Gaststätte aber reichen bis 1896 zurück.

Es mutet an wie aus der Zeit gefallen - das „Schwanenschlößchen“ am Freiberger Kreuzteich. Man könnte glauben, dass die beliebte Gaststätte in ihrem historistischen Baustil die Zeiten überdauert hat, doch dem ist nicht so. Der imposante Bau ist erst 25 Jahre alt. Es mutet an wie aus der Zeit gefallen - das „Schwanenschlößchen“ am Freiberger Kreuzteich. Man könnte glauben, dass die beliebte Gaststätte in ihrem historistischen Baustil die Zeiten überdauert hat, doch dem ist nicht so. Der imposante Bau ist erst 25 Jahre alt.