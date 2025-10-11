Freibergsdorfer Hammer: Schmiede lassen Mähwerk rotieren, statt Feuer zu schüren

Freiberg
Zum Tag des traditionellen Handwerks wird auch der Freibergsdorfer Hammer in Freiberg geöffnet. Was ist noch zu erledigen?
Rasenmäher und Putzlappen waren gefragte Utensilien der Akteure des Freibergsdorfer Hammers. Statt das Schmiedefeuer zu schüren, erledigten die Mitstreiter am zweiten Oktober-Wochenende Werterhaltung- und Pflegearbeiten. „Wir bereiten den Tag des traditionellen Handwerks vor. Neben Rasenmahd haben wir Räume gereinigt, die Dachrinne...
