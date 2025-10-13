Früherer CDU-Kreischef Mittelsachsens Christian Rüdiger verstorben

Die Christdemokraten in Mittelsachsen und Halsbrücke würdigen das ehrenamtliche Engagement des früheren Kreis- und Ortsverbandsvorsitzenden, der sich auch für seinen Heimatort Krummenhennersdorf eingesetzt hat.

Der langjährige Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mittelsachsen, Christian Rüdiger, ist am 26. September im Alter von 73 Jahren verstorben. Am Montag wurde Rüdiger, der zuletzt den CDU-Ortsverband Halsbrücke führte, in seinem Heimatort Krummenhennersdorf beigesetzt. Der langjährige Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mittelsachsen, Christian Rüdiger, ist am 26. September im Alter von 73 Jahren verstorben. Am Montag wurde Rüdiger, der zuletzt den CDU-Ortsverband Halsbrücke führte, in seinem Heimatort Krummenhennersdorf beigesetzt.