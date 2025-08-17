„Für Radfahrer gibt es in Freiberg keinen Platz und keinen Respekt“: Zickzack-Teilnehmer kritisieren Fahrrad-Situation

Freiberg
Der 12. Fahrrad-Zickzack ging mit guter Stimmung und einem Teilnehmerrekord zu Ende. Doch wie geht es Radfahrern in Freiberg im Alltag? Welche Stellen halten sie für besonders gefährlich?
Am Samstagnachmittag gehörte Freiberg den Radfahrern. Wobei: Das stimmt nicht ganz. Zwar beteiligten sich 275 Menschen am 12. Fahrrad-Zickzack - ein Rekord, wie Robert Liebscher stolz verkündete. Er ist Cheforganisator des Spaßwettbewerbs von Radio In Pulz, der von der Stadt Freiberg, der Montanregion Erzgebirge und weiteren Sponsoren...
