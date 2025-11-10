Gaudi zum 11.11. auf dem Freiberger Obermarkt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Gaudi am 11. 11. in Freiberg: Der designierte OB Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann wurden in Entenkostümen in einem Käfig um den Obermarkt gefahren.
Gaudi am 11. 11. in Freiberg: Der designierte OB Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann wurden in Entenkostümen in einem Käfig um den Obermarkt gefahren. Bild: Eckardt Mildner
Der künftige OB Philipp Preißler beim traditionellen Sprung über das Arschleder auf dem Freiberger Obermarkt.
Der künftige OB Philipp Preißler beim traditionellen Sprung über das Arschleder auf dem Freiberger Obermarkt. Bild: Eckardt Mildner
Den Fassbieranstich mit dem Prinzenpaar nahm wieder der langjährige Brauhauschef Michael Eßlinger vor.
Den Fassbieranstich mit dem Prinzenpaar nahm wieder der langjährige Brauhauschef Michael Eßlinger vor. Bild: Eckardt Mildner
Faschingsauftakt des Freiberger Karneval Klubs auf dem Obermarkt in Freiberg: Auch die Jüngsten hatten Spaß.
Faschingsauftakt des Freiberger Karneval Klubs auf dem Obermarkt in Freiberg: Auch die Jüngsten hatten Spaß. Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Gaudi am 11. 11. in Freiberg: Der designierte OB Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann wurden in Entenkostümen in einem Käfig um den Obermarkt gefahren.
Gaudi am 11. 11. in Freiberg: Der designierte OB Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann wurden in Entenkostümen in einem Käfig um den Obermarkt gefahren. Bild: Eckardt Mildner
Der künftige OB Philipp Preißler beim traditionellen Sprung über das Arschleder auf dem Freiberger Obermarkt.
Der künftige OB Philipp Preißler beim traditionellen Sprung über das Arschleder auf dem Freiberger Obermarkt. Bild: Eckardt Mildner
Den Fassbieranstich mit dem Prinzenpaar nahm wieder der langjährige Brauhauschef Michael Eßlinger vor.
Den Fassbieranstich mit dem Prinzenpaar nahm wieder der langjährige Brauhauschef Michael Eßlinger vor. Bild: Eckardt Mildner
Faschingsauftakt des Freiberger Karneval Klubs auf dem Obermarkt in Freiberg: Auch die Jüngsten hatten Spaß.
Faschingsauftakt des Freiberger Karneval Klubs auf dem Obermarkt in Freiberg: Auch die Jüngsten hatten Spaß. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Gaudi zum 11.11. auf dem Freiberger Obermarkt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Faschingsbeginn auf dem Freiberger Obermarkt: Philipp Preißler und Martin Seltmann übergeben die Schlüssel. Das Motto lautet „Flower Power“.

Großes Gaudi auf dem Freiberger Obermarkt: Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann haben am 11.11., 11.11 Uhr die Rathausschlüssel an den Freiberger Karnevalklub (FKK) übergeben – an das neue Prinzenpaar Lucy und Lars und das Kinder-Prinzenpaar Maila und Martin von der Kita „Bergstadtzwerge“. Damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
16:22 Uhr
2 min.
Herrmann: Schuss auf Soldat war Reaktion auf Platzpatronen
Bei der Übung "Marshal Power" hatten Bundeswehr und Polizei eigentlich zusammen trainieren sollen. (Archivbild)
Wie konnte es passieren, dass Polizisten einen Soldaten bei einer Übung anschießen? Bayerns Innenminister nennt neue Details - die auch für die Staatsanwaltschaft eine Rolle spielen dürften.
07:30 Uhr
2 min.
Tannenduft und Buden: Freiberger Christmarkt nimmt Gestalt an
Die ersten Hütten rollen an – auf dem Freiberger Obermarkt wird es weihnachtlich. Der Christmarkt wächst Tag für Tag ein Stück weiter.
Heike Hubricht
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
05.11.2025
4 min.
Zwischen Trauer und Tradition: Freibergs Karnevalisten gehen ohne zwei bekannte Mitglieder in die neue Saison
Heidi Hinkel (l.) und Olaf Schulze (r.) bei der Karnevaleröffnung 2009 in Freiberg.
Zwei tragende Säulen des Freiberger Karnevals sind verstorben. Obwohl die Narren fröhlichen Herzens nach vorne schauen, so werfen sie doch vor dem Saisonstart einen traurigen Blick zurück.
Wieland Josch
16:21 Uhr
1 min.
Bericht: DFL plant Änderung zur Anzeige der Nachspielzeit
Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto)
Wie lange noch? Diese Frage werden Fans im Stadion in Zukunft wohl seltener stellen müssen. Die Deutsche Fußball-Liga will die Zuschauer in Zukunft besser über Nachspielzeiten informieren.
Mehr Artikel