Gaudi zum 11.11. auf dem Freiberger Obermarkt

Faschingsbeginn auf dem Freiberger Obermarkt: Philipp Preißler und Martin Seltmann übergeben die Schlüssel. Das Motto lautet „Flower Power“.

Großes Gaudi auf dem Freiberger Obermarkt: Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler und Vize-OB Martin Seltmann haben am 11.11., 11.11 Uhr die Rathausschlüssel an den Freiberger Karnevalklub (FKK) übergeben – an das neue Prinzenpaar Lucy und Lars und das Kinder-Prinzenpaar Maila und Martin von der Kita „Bergstadtzwerge“. Damit...