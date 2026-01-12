MENÜ
Ungewisses Lächeln: Lea Punkel (rechts) mit einer rehfarbig-weiß gescheckten Laufente und Wolfram John mit einem silberfarbigen Italiener.
Ungewisses Lächeln: Lea Punkel (rechts) mit einer rehfarbig-weiß gescheckten Laufente und Wolfram John mit einem silberfarbigen Italiener. Bild: Christof Heyden
Züchter Heiko Weidner mit seinem Pommern Ganter bei der Schau in Stein.
Züchter Heiko Weidner mit seinem Pommern Ganter bei der Schau in Stein. Bild: Andrea Funke
Soeben geschlüpft: Arthur war von dem Erlebnis eines Brutkastens angetan, der in der Ausstellung in Langhennersdorf aufgestellt war.
Soeben geschlüpft: Arthur war von dem Erlebnis eines Brutkastens angetan, der in der Ausstellung in Langhennersdorf aufgestellt war. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Geflügelpest in Mittelsachsen: Züchter befürchten strengere Auflagen
Redakteur
Von Jan Leißner
Die Vogelgrippe bei Wildtieren lässt Züchter bangen. Die Macher von Kleintiermärkten und Geflügelausstellungen stehen vor harten Einschnitten. Es könnten wie in den Nachbarkreisen noch härtere folgen.

Die Geflügelpest hat Mittelsachsen erreicht: Ein in Hartmannsdorf gefundener, toter Schwan ist positiv getestet worden. Nun müssen sich Geflügelhalter auf neue Auflagen des Veterinäramtes des Landkreises einstellen. Bisher gelten diese aber nur für Kleintiermärkte und Geflügelausstellungen.
