Geflügelpest in Mittelsachsen: Züchter befürchten strengere Auflagen

Freiberg
Die Vogelgrippe bei Wildtieren lässt Züchter bangen. Die Macher von Kleintiermärkten und Geflügelausstellungen stehen vor harten Einschnitten. Es könnten wie in den Nachbarkreisen noch härtere folgen.
Die Geflügelpest hat Mittelsachsen erreicht: Ein in Hartmannsdorf gefundener, toter Schwan ist positiv getestet worden. Nun müssen sich Geflügelhalter auf neue Auflagen des Veterinäramtes des Landkreises einstellen. Bisher gelten diese aber nur für Kleintiermärkte und Geflügelausstellungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.