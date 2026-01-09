MENÜ
Die Kreisrassegeflügelschau gehört zu den Ausstellungen mit Tradition. Im Bild: Wolfgang Ahnert, Vereinsvorsitzender des Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung.
Die Kreisrassegeflügelschau gehört zu den Ausstellungen mit Tradition. Im Bild: Wolfgang Ahnert, Vereinsvorsitzender des Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung. Bild: Mario Hösel/Archiv
Die Kreisrassegeflügelschau gehört zu den Ausstellungen mit Tradition. Im Bild: Wolfgang Ahnert, Vereinsvorsitzender des Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung.
Die Kreisrassegeflügelschau gehört zu den Ausstellungen mit Tradition. Im Bild: Wolfgang Ahnert, Vereinsvorsitzender des Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Toter Schwan in Hartmannsdorf: Geflügelpest nachgewiesen
Redakteur
Von Jan Leißner
Das Landratsamt hat Auflagen für Geflügelschauen und Kleintiermärkte erlassen. Das betrifft geplante Veranstaltungen. Was das für Geflügelhalter und Aussteller bedeutet, hat das Amt jetzt konkretisiert.

Nachdem bei einem toten Schwan die Geflügelpest nachgewiesen worden ist, hat der Landkreis Mittelsachsen strengere Auflagen für Tierausstellungen erlassen. Restriktionen für Jäger und Geflügelhalter gelten hingegen derzeit nicht. Die Behörde hat aber auch Geflügelhalter für die Einhaltung von seuchenhygienischen Maßnahmen sensibilisiert....
