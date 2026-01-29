MENÜ
Bürgermeister Martin Seltmann (l.) gedenkt mit Schülern am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus.
Bürgermeister Martin Seltmann (l.) gedenkt mit Schülern am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus. Bild: Mathias Herrmann
Frederik Potempa findet es wichtig, dass der Nationalsozialismus Thema im Geschichtsunterricht ist.
Frederik Potempa findet es wichtig, dass der Nationalsozialismus Thema im Geschichtsunterricht ist. Bild: Mathias Herrmann
Mit #weremember nehmen die Schüler und Freiberg an der internationalen Aktion teil.
Mit #weremember nehmen die Schüler und Freiberg an der internationalen Aktion teil. Bild: Mathias Herrmann
Mit einer Kranzniederlegung gedachten Stadt und Schüler den Opfern des Nationalsozialismus.
Mit einer Kranzniederlegung gedachten Stadt und Schüler den Opfern des Nationalsozialismus. Bild: Mathias Herrmann
Schüler des Scholl-Gymnasium gedachten den Opfern des Nationalsozialismus.
Schüler des Scholl-Gymnasium gedachten den Opfern des Nationalsozialismus. Bild: Mathias Herrmann
Georg Schmidt Foto: Mathias Herrmann
Georg Schmidt Foto: Mathias Herrmann Bild: Mathias Herrmann
Jana Pinka und Friedrich Mayer brachten ihren Respekt den Opfern entgegen.
Jana Pinka und Friedrich Mayer brachten ihren Respekt den Opfern entgegen. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Gegen das Vergessen: Freiberger Schüler ehren Holocaust-Opfer mit digitalem Gedenkprojekt
Von Mathias Herrmann
Nicht nur am Gedenktag wollen die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Deshalb erstellten sie eine Internetseite zum Thema.

Vor 81 Jahren befreite die sowjetische Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Heute leben nur noch wenige Zeitzeugen und es besteht die Gefahr, dass die Historie verblassen könnte. Junge Menschen kennen die Geschichte nur von Fotos, aus Filmen oder Dokumentationen. Damit die Erinnerung an die Opfer, die Unterdrückten und die...
