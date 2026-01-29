Gegen das Vergessen: Freiberger Schüler ehren Holocaust-Opfer mit digitalem Gedenkprojekt

Nicht nur am Gedenktag wollen die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Deshalb erstellten sie eine Internetseite zum Thema.

Vor 81 Jahren befreite die sowjetische Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Heute leben nur noch wenige Zeitzeugen und es besteht die Gefahr, dass die Historie verblassen könnte. Junge Menschen kennen die Geschichte nur von Fotos, aus Filmen oder Dokumentationen. Damit die Erinnerung an die Opfer, die Unterdrückten und die...