Freiberg setzt Zeichen gegen das Vergessen

Freiberg
Am 27. Januar gedenkt Freiberg der Opfer des Nationalsozialismus. Bürger sind zur Kranzniederlegung mit Schülern in die Himmelfahrtsgasse eingeladen.
Anlässlich des bundesweiten Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus findet am Dienstag, 27. Januar, in Freiberg eine öffentliche Zeremonie statt. Um 10 Uhr legen Stadtvertreter gemeinsam mit Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Kränze in der Himmelfahrtsgasse nieder. Die Ehrung erfolgt zuerst am Gedenkstein für die Opfer des...
