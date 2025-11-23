Geheime Reise ins Licht der Terra mineralia Freiberg: Wenn Steine im Dunkeln leuchten

Was haben Eierschalen, Kandiszucker und Mineralien gemeinsam? Auf dieser Spur führt die Entdeckerreise „Nachts im Museum" in der Terra mineralia Freiberg. - Die „Freie Presse“ ist dabei.

Wer glaubt, Steine seien belanglose, harte Brocken, die bedeutungslos in der Gegend liegen, der war noch nie nachts im Museum. Jeden Samstagabend verwandelt sich die Mineralienschau Terra mineralia in Freiberg in ein funkelndes Wunderland. „Nachts im Museum“ entführt die Besucher auf eine geheimnisvolle Reise in die Welt der Mineralien. Wer glaubt, Steine seien belanglose, harte Brocken, die bedeutungslos in der Gegend liegen, der war noch nie nachts im Museum. Jeden Samstagabend verwandelt sich die Mineralienschau Terra mineralia in Freiberg in ein funkelndes Wunderland. „Nachts im Museum“ entführt die Besucher auf eine geheimnisvolle Reise in die Welt der Mineralien.