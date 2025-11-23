Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu bestaunen bei der Nacht im Museum in Freiberg: Dank ihren Chitin-Panzers leuchten Skorpione unter UV-Licht.
Zu bestaunen bei der Nacht im Museum in Freiberg: Dank ihren Chitin-Panzers leuchten Skorpione unter UV-Licht. Bild: Mathias Herrmann
Ina Maria Koch (l.) - mit ihrer neuen Kollegin - zeigte am Modell, wie sich Atome verhalten und Minerale leuchten.
Ina Maria Koch (l.) - mit ihrer neuen Kollegin - zeigte am Modell, wie sich Atome verhalten und Minerale leuchten. Bild: Mathias Herrmann
Weil sie Uran enthalten, leuchten die Steine im Dunkeln.
Weil sie Uran enthalten, leuchten die Steine im Dunkeln. Bild: Mathias Herrmann
Zu bestaunen bei der Nacht im Museum in Freiberg: Dank ihren Chitin-Panzers leuchten Skorpione unter UV-Licht.
Zu bestaunen bei der Nacht im Museum in Freiberg: Dank ihren Chitin-Panzers leuchten Skorpione unter UV-Licht. Bild: Mathias Herrmann
Ina Maria Koch (l.) - mit ihrer neuen Kollegin - zeigte am Modell, wie sich Atome verhalten und Minerale leuchten.
Ina Maria Koch (l.) - mit ihrer neuen Kollegin - zeigte am Modell, wie sich Atome verhalten und Minerale leuchten. Bild: Mathias Herrmann
Weil sie Uran enthalten, leuchten die Steine im Dunkeln.
Weil sie Uran enthalten, leuchten die Steine im Dunkeln. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Geheime Reise ins Licht der Terra mineralia Freiberg: Wenn Steine im Dunkeln leuchten
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was haben Eierschalen, Kandiszucker und Mineralien gemeinsam? Auf dieser Spur führt die Entdeckerreise „Nachts im Museum" in der Terra mineralia Freiberg. - Die „Freie Presse“ ist dabei.

Wer glaubt, Steine seien belanglose, harte Brocken, die bedeutungslos in der Gegend liegen, der war noch nie nachts im Museum. Jeden Samstagabend verwandelt sich die Mineralienschau Terra mineralia in Freiberg in ein funkelndes Wunderland. „Nachts im Museum“ entführt die Besucher auf eine geheimnisvolle Reise in die Welt der Mineralien.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
12:00 Uhr
2 min.
Nachts im Museum: Familien entdecken leuchtende Minerale in der Freiberger Terra mineralia
 8 Bilder
Wenn das Licht in der Freiberger „Terra“ ausgeht, beginnt das Abenteuer: Bei „Nachts durchs Museum“ entdecken Kinder auch fluoreszierende Minerale.
Heike Hubricht
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
10:20 Uhr
4 min.
Freiberg bleibt steinreich: Wie es um die Zukunft der Terra mineralia steht
 7 Bilder
Stiftungsratsvorsitzender Professor Georg Unland mit seinem Lieblingsobjekt, einem Bleiglanz aus Sweetwater (USA), in der Terra mineralia in Freiberg.
Für die Terra mineralia ist am Samstag eine wegweisende Entscheidung gefallen – sie betrifft nicht nur die funkelnde Schau, sondern auch den Wissenschaftsstandort Freiberg.
Heike Hubricht
Mehr Artikel