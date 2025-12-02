Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Künstler Nico Roth und Marie beteiligten sich 2024 am Graffiti-Projekt in Freiberg.
Der Künstler Nico Roth und Marie beteiligten sich 2024 am Graffiti-Projekt in Freiberg.
Freiberg
Graffiti-Projekt in Freiberg: Kreativität statt illegaler Sprühaktionen
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Stadt Freiberg setzt weiter auf legale Graffiti-Kunst. Jugendliche werden motiviert, ihr Talent auf erlaubten Flächen zu entfalten. Welche Orte schon gestaltet wurden.

Die Stadtverwaltung Freiberg hat ihr Graffiti-Projekt weitergeführt und sucht nun neue Unterstützer. Ziel ist es, junge Menschen zu legaler und künstlerischer Graffiti-Arbeit zu motivieren. Die Stadt möchte damit verhindern, dass illegale Graffiti entstehen. Unterstützer werden gebeten, Flächen oder Geld zu spenden. Das teilte die...
