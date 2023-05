Großhartmannsdorf: Feuerwehr organisiert Frühlingsfest - mit Lagerfeuer

Die traditionelle Veranstaltung findet am Samstag in Großhartmannsdorf statt. Was steht auf dem Programm?

Ihr schon traditionelles Frühlingsfest veranstalten die Freiwillige Feuerwehr "Arno Päßler" und der gleichnamige Feuerwehrtraditions- und Musikverein am Samstag ab 15 Uhr in Großhartmannsdorf. Laut Organisatoren steht dabei wieder ein Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus auf dem Programm. Zudem kann die historische Ausstellung im Vereinshaus...