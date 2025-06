Grünes Klassenzimmer, Schulclub, Mensa: Neue Ideen für die Winkler-Schulen in Freiberg

Miteinander und mit zusätzlichem Geld soll Lernen und Arbeiten an den Winkler-Schulen auf dem Wasserberg in Freiberg schöner werden. Die ersten Projekte stehen fest.

In Freiberg und der Region ist diese Schule etwas Einmaliges: In einem großen Gebäudekomplex sind sowohl die Grundschule als auch die Oberschule „Clemens Winkler“ vereint. Im Normalfall könnten also Schüler, die hier zunächst in die Grundschule gehen durch einen einfachen Etagenwechsel nach der vierten Klasse am gleichen Ort die...