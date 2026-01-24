MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Vom Brennpunkt in den Fokus: Diese Pläne haben die Freiberger für die Winkler-Schulen auf dem Wasserberg

Josephine Nordheim, Jens Gernegroß und Martin Seltmann (v.r.) im Biologie-Kabinett der Freiberger Winkler-Oberschule.
Josephine Nordheim, Jens Gernegroß und Martin Seltmann (v.r.) im Biologie-Kabinett der Freiberger Winkler-Oberschule. Bild: Wieland Josch
Im Februar begrüßte Schulleiter Jens Gernegroß (r.) den sächsischen Kultusminister Conrad Clemens an den Winkler-Schulen in Freiberg und machte ihn auf den schlechten Zustand der Schulen aufmerksam.
Im Februar begrüßte Schulleiter Jens Gernegroß (r.) den sächsischen Kultusminister Conrad Clemens an den Winkler-Schulen in Freiberg und machte ihn auf den schlechten Zustand der Schulen aufmerksam. Bild: Wieland Josch/Archiv
Jens Gernegroß begrüßt hier nicht einen neuen Kollegen an der Winkler-Oberschule zu Freiberg. Dafür zeigt er den Biologie-Vorbereitungsraum.
Jens Gernegroß begrüßt hier nicht einen neuen Kollegen an der Winkler-Oberschule zu Freiberg. Dafür zeigt er den Biologie-Vorbereitungsraum. Bild: Wieland Josch
Container-Schulräume auf dem Gelände der Winkler-Schulen in Freiberg.
Container-Schulräume auf dem Gelände der Winkler-Schulen in Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Josephine Nordheim, Jens Gernegroß und Martin Seltmann (v.r.) im Biologie-Kabinett der Freiberger Winkler-Oberschule.
Josephine Nordheim, Jens Gernegroß und Martin Seltmann (v.r.) im Biologie-Kabinett der Freiberger Winkler-Oberschule. Bild: Wieland Josch
Im Februar begrüßte Schulleiter Jens Gernegroß (r.) den sächsischen Kultusminister Conrad Clemens an den Winkler-Schulen in Freiberg und machte ihn auf den schlechten Zustand der Schulen aufmerksam.
Im Februar begrüßte Schulleiter Jens Gernegroß (r.) den sächsischen Kultusminister Conrad Clemens an den Winkler-Schulen in Freiberg und machte ihn auf den schlechten Zustand der Schulen aufmerksam. Bild: Wieland Josch/Archiv
Jens Gernegroß begrüßt hier nicht einen neuen Kollegen an der Winkler-Oberschule zu Freiberg. Dafür zeigt er den Biologie-Vorbereitungsraum.
Jens Gernegroß begrüßt hier nicht einen neuen Kollegen an der Winkler-Oberschule zu Freiberg. Dafür zeigt er den Biologie-Vorbereitungsraum. Bild: Wieland Josch
Container-Schulräume auf dem Gelände der Winkler-Schulen in Freiberg.
Container-Schulräume auf dem Gelände der Winkler-Schulen in Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Vom Brennpunkt in den Fokus: Diese Pläne haben die Freiberger für die Winkler-Schulen auf dem Wasserberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grund- und Oberschule in einem Haus, das ist selten. Doch das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Freibergs bevölkerungsstärkster Stadtteil und seine Schulen suchen nach Lösungen. Und die gibt es.

Am Freitagnachmittag wird es allmählich ruhig in dem großen Schulgebäude auf dem Freiberger Wasserberg. Die Grund- und die Oberschule „Clemens Winkler“ gehen in die Wochenendruhe. An anderen Schulen finden zu dieser Zeit die Tage der offenen Tür statt, bei denen sich Viertklässler über ihren künftigen Bildungsweg informieren können. An...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
Von Wieland Josch
2 min.
24.01.2026
2 min.
Kommentar zu den Plänen für die Winkler-Schulen: Freibergs mutiger Plan
Meinung
Redakteur
Schulleiter Jens Gernegroß im neuen Biologie-Kabinett der Winkler-Oberschule in Freiberg.
Die Winkler-Schulen in Freiberg sollen mehr als nur modernisiert werden. Die Pläne für ein Stadtteilprojekt haben Potenzial, findet „Freie Presse“-Reporter Wieland Josch.
Wieland Josch
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
09.01.2026
2 min.
Sturmtief „Elli“: Schulbetrieb in Freiberg eingeschränkt
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet.
Noch bevor die Prognosen zu Glätte und Schneeverwehungen eingetroffen sind, bereiten sich Straßenmeistereien, Krankenhäuser und Schulleitungen auf die Folgen der Wetterunbilden vor.
Jan Leißner
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
Mehr Artikel