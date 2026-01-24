Vom Brennpunkt in den Fokus: Diese Pläne haben die Freiberger für die Winkler-Schulen auf dem Wasserberg

Grund- und Oberschule in einem Haus, das ist selten. Doch das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Freibergs bevölkerungsstärkster Stadtteil und seine Schulen suchen nach Lösungen. Und die gibt es.

Am Freitagnachmittag wird es allmählich ruhig in dem großen Schulgebäude auf dem Freiberger Wasserberg. Die Grund- und die Oberschule „Clemens Winkler“ gehen in die Wochenendruhe. An anderen Schulen finden zu dieser Zeit die Tage der offenen Tür statt, bei denen sich Viertklässler über ihren künftigen Bildungsweg informieren können. An... Am Freitagnachmittag wird es allmählich ruhig in dem großen Schulgebäude auf dem Freiberger Wasserberg. Die Grund- und die Oberschule „Clemens Winkler“ gehen in die Wochenendruhe. An anderen Schulen finden zu dieser Zeit die Tage der offenen Tür statt, bei denen sich Viertklässler über ihren künftigen Bildungsweg informieren können. An...