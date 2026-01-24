Kommentar zu den Plänen für die Winkler-Schulen: Freibergs mutiger Plan

Die Winkler-Schulen in Freiberg sollen mehr als nur modernisiert werden. Die Pläne für ein Stadtteilprojekt haben Potenzial, findet „Freie Presse“-Reporter Wieland Josch.

Dass Schulgebäude in die Jahre kommen und saniert werden müssen ist ein bundesweites Problem, gerade in Zeiten schwächerer Finanzen. Die Stadt Freiberg hat mit der Grund- und Oberschule Winkler auf dem Wasserberg eine wirkliche Herausforderung vor sich. Doch der stellt sie sich, nicht nur mit den üblichen Konzepten. Es wird über den Tag...