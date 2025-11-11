Halsbrücke: HCC startet in seine 40. Saison

Freiberg
Am 15. November startet der große Festumzug in Halsbrücke. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Route.
Der Halsbrücker Carneval Club (HCC) feiert 40 Jahre Fasching in Halsbrücke mit großem Umzug, neuem Prinzenpaar und Festgala. Am 15. November setzt sich der Festumzug um 10 Uhr am Sportplatz in Bewegung. Die Route führt über Albert-Funk-Straße, Geschwister-Scholl-Straße zum Kindergarten, weiter über Bergmannsruh, Friedrich-Engels-Straße...
