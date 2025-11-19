Halsbrücke: Termin für Amtsantritt des neuen Chefs im Rathaus steht fest

Freiberg
Der Gemeinderat von Halsbrücke hat Sebastian Thümmler als Amtsverweser gewählt. Hintergrund ist, dass die Bürgermeisterwahl vom Februar angefochten worden ist.
Das Rathaus von Halsbrücke hat nach monatelanger Vakanz demnächst wieder einen Chef: Am 1. Dezember tritt Sebastian Thümmler sein Amt als Amtsverweser an. Das hat die Gemeindeverwaltung bestätigt. Der CDU-Politiker „führt dieses Amt mit der Bezeichnung ,Bürgermeister‘ zunächst aus, bis das Verwaltungsgericht über die Klagen gegen das...
