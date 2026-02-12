Hammer-Markt Siebenlehn: Wie geht es weiter?

Trotz des Insolvenzantrags der Hammer Raumstylisten soll der Markt im Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn bei Freiberg geöffnet bleiben. Im Sortiment zeigen sich jedoch Lücken.

Der Hammer-Markt in Siebenlehn bleibt trotz des Insolvenzantrags der Hammer Raumstylisten GmbH geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, auf die das Unternehmen auf Anfrage der „Freien Presse“ verwies. Demnach soll der Einkauf weiterhin wie gewohnt möglich sein. Zudem sollten Liefer- und Serviceprozesse „so ungestört wie...