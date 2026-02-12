MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Hammer-Markt in Siebenlehn sollte eigentlich ab Januar umgebaut werden.
Der Hammer-Markt in Siebenlehn sollte eigentlich ab Januar umgebaut werden. Bild: Heike Hubricht
Der Hammer-Markt in Siebenlehn sollte eigentlich ab Januar umgebaut werden.
Der Hammer-Markt in Siebenlehn sollte eigentlich ab Januar umgebaut werden. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Hammer-Markt Siebenlehn: Wie geht es weiter?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz des Insolvenzantrags der Hammer Raumstylisten soll der Markt im Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn bei Freiberg geöffnet bleiben. Im Sortiment zeigen sich jedoch Lücken.

Der Hammer-Markt in Siebenlehn bleibt trotz des Insolvenzantrags der Hammer Raumstylisten GmbH geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, auf die das Unternehmen auf Anfrage der „Freien Presse“ verwies. Demnach soll der Einkauf weiterhin wie gewohnt möglich sein. Zudem sollten Liefer- und Serviceprozesse „so ungestört wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
3 min.
Hammer-Märkte erneut in Schwierigkeiten: Diese Filialen in Sachsen sind betroffen
Auch in Siebenlehn betreibt die Hammer Raumstylisten GmbH eine Filiale.
Der neue Eigner der Hammer-Fachmärkte hat Insolvenzantrag gestellt. Betroffen davon sind auch Filialen in Sachsen. Jetzt wird ein Investor gesucht.
Jürgen Becker
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
03.02.2026
2 min.
Hammer-Insolvenz: Wie es im „Aue-Center“ in Glauchau weiter geht
Die Hammer-Filiale in Glauchau bleibt trotz Insolvenz geöffnet.
Die Hammer Raumstylisten GmbH hat Ende Januar, wenige Monate nach der Gründung, Insolvenz angemeldet. Dabei sollte in Glauchau mit neuem Konzept durchgestartet werden.
Stefan Stolp
Mehr Artikel