„Heimatliebe“-Kalender 2026: Neuhausens schönste Seiten im Doppelpack

In der Touristinformation Neuhausen im Erzgebirge sind ab sofort die neuen „Heimatliebe“-Kalender 2026 erhältlich.

In der Neuhausener Touristinformation liegen jetzt die „Heimatliebe“-Kalender 2026 des örtlichen Tourismusvereins vor: Erstmals gibt es neben A4 (8 Euro) auch A3 (12 Euro). Der große Kalender zeigt Motive aus Neuhausen, Cämmerswalde und Neuwernsdorf. Der kleine Ausgabe zeigt Neuhausener Sehenswürdigkeiten und Detailfotos, so vom...