Beim Faschingsauftakt in Berthelsdorf war der ICE als Kulisse eine beliebte Fotoecke.
Beim Faschingsauftakt in Berthelsdorf war der ICE als Kulisse eine beliebte Fotoecke. Bild: Jürgen Schreiber
 14 Bilder
Update
Freiberg
Helau Helau! Die schönsten Bilder vom Fasching in Berthelsdorf und Halsbrücke
Von Cornelia Schönberg, Marcel Schlenkrich
Bunt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Und rund ums Thema Urlaub drehte sich der Spaß im Schmiedestern Berthelsdorf.

Seit 40 Jahren leben die Karnevalisten in Halsbrücke ihre Faschingskultur. Das wurde am Samstagvormittag zünftig zelebriert mit einem Festumzug, der sich 10 Uhr vom Sportplatz zum Rathaus in Bewegung setzte. Dort bekam das Prinzenpaar Madlen und Michel Endler den Schlüssel für das Rathaus überreicht, um während der Faschingssaison...
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
11.11.2025
2 min.
Halsbrücke: HCC startet in seine 40. Saison
Die Fünkchen und die Funken des HCC im März 2025.
Am 15. November startet der große Festumzug in Halsbrücke. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Route.
Heike Hubricht
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
13.11.2025
2 min.
Halsbrücke: Wanderweg verbindet Welterbe-Objekte
Das erste Konzept für den Rundweg war 2021 von einer Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Freiberg entwickelt worden.
Steffen Jankowski
