Helau Helau! Die schönsten Bilder vom Fasching in Berthelsdorf und Halsbrücke

Freiberg
Bunt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Und rund ums Thema Urlaub drehte sich der Spaß im Schmiedestern Berthelsdorf.
Seit 40 Jahren leben die Karnevalisten in Halsbrücke ihre Faschingskultur. Das wurde am Samstagvormittag zünftig zelebriert mit einem Festumzug, der sich 10 Uhr vom Sportplatz zum Rathaus in Bewegung setzte. Dort bekam das Prinzenpaar Madlen und Michel Endler den Schlüssel für das Rathaus überreicht, um während der Faschingssaison...
