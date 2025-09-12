Hendrik Dienel: Bäckerfahrer aus Hetzdorf leitet preisgekrönten Männerchor in Freital

Freiberg
Der Hetzdorfer Hendrik Dienel leitet den 1861 gegründeten Gesangsverein – neben drei weiteren Chören in Hetzdorf und Halsbrücke. Wie schafft das ein Frühaufsteher?
Genau 24 Männer singen mit kraftvollen Stimmen die Hymne der Bergleute: „Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt“. Der Männerchor Poisental bedankt sich, passenderweise im Steigersaal des Schlosses Burgk in Freital, mit einem kurzen Auftritt für eine besondere Ehrung: Der 1861 im Gasthof Niederhäslich gegründete Gesangsverein, der sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.