Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hendrik Dienel aus Hetzdorf dirigiert im Steigersaal auf Schloss Burgk in Freital den Poisentaler Männerchor.
Hendrik Dienel aus Hetzdorf dirigiert im Steigersaal auf Schloss Burgk in Freital den Poisentaler Männerchor. Bild: Thomas Morgenroth
Hendrik Dienel aus Hetzdorf dirigiert im Steigersaal auf Schloss Burgk in Freital den Poisentaler Männerchor.
Hendrik Dienel aus Hetzdorf dirigiert im Steigersaal auf Schloss Burgk in Freital den Poisentaler Männerchor. Bild: Thomas Morgenroth
Freiberg
Hendrik Dienel: Bäckerfahrer aus Hetzdorf leitet preisgekrönten Männerchor in Freital
Von Thomas Morgenroth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hetzdorfer Hendrik Dienel leitet den 1861 gegründeten Gesangsverein – neben drei weiteren Chören in Hetzdorf und Halsbrücke. Wie schafft das ein Frühaufsteher?

Genau 24 Männer singen mit kraftvollen Stimmen die Hymne der Bergleute: „Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt“. Der Männerchor Poisental bedankt sich, passenderweise im Steigersaal des Schlosses Burgk in Freital, mit einem kurzen Auftritt für eine besondere Ehrung: Der 1861 im Gasthof Niederhäslich gegründete Gesangsverein, der sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
27.06.2025
3 min.
Badespaß in Hetzdorf: Dieser Verein hält die Sumpfmühle am Laufen
Melanie Mentzschel (v. l.) gibt im Hetzdorfer Bad Poolnudeln an Mara und Mila aus.
Das Freibad in dem Ortsteil von Halsbrücke bei Freiberg lädt am Freitag zur Zeugnis-Party ein. Doch die ehrenamtlichen Unterstützer haben noch viel mehr drauf.
Steffen Jankowski
17.12.2024
5 min.
Das letzte Konzert: Warum Andreas Schwinger alle Ehrenämter in Freiberg niederlegt
Zum letzten Mal ans Pult: Andreas Schwinger im Audimax der TU Bergakademie Freiberg.
Aus dem musikalischen Geschehen in Freiberg oder Halsbrücke war Andreas Schwinger nicht wegzudenken. Nun gibt er sein letztes Konzert als Dirigent, an besonderem Ort mit besonderen Musikern.
Wieland Josch
Mehr Artikel