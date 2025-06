„Hier hat nie jemand was gemacht“: Das Schicksal der Ölmühle von Nassau ist ungewiss

Einst war hier alles voller Leben. Drei ehemalige Bewohner der Ölmühle im Frauensteiner Ortsteil erinnern sich an gute und an schlechte Zeiten - und an das beliebteste Gericht des Gaststätte im Erzgebirge.

An der Ölmühle fährt jeder vorbei, der zwischen Rechenberg-Bienenmühle, Nassau, Mulda und Burkersdorf unterwegs ist. Einst muss es eine lebhafter Ort gewesen sein: „Das gehörte alles zum Staatlichen Forstbetrieb Marienberg“, erinnert sich Gert Straßburger, der Nassaus Geschicke als Ortschronist verfolgt: „Zu Ausbildungszeiten bin ich... An der Ölmühle fährt jeder vorbei, der zwischen Rechenberg-Bienenmühle, Nassau, Mulda und Burkersdorf unterwegs ist. Einst muss es eine lebhafter Ort gewesen sein: „Das gehörte alles zum Staatlichen Forstbetrieb Marienberg“, erinnert sich Gert Straßburger, der Nassaus Geschicke als Ortschronist verfolgt: „Zu Ausbildungszeiten bin ich...