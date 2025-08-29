Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Glas schottischer Whisky: Im Herstellungsprozess der Spirituose kommen auch Anlagen aus Freiberg zum Einsatz.
Ein Glas schottischer Whisky: Im Herstellungsprozess der Spirituose kommen auch Anlagen aus Freiberg zum Einsatz. Bild: David Cheskin/dpa
Freiberg
Hightech made in Freiberg: Was die Pama mit schottischem Whisky zu tun hat
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit klassischem Papier hat der Freiberger Sondermaschinenbauer Pama heute nicht mehr viel am Hut. Der Fokus liegt woanders - zum Beispiel bei Anlagen für die Whiskyherstellung.

Scotch Whisky ist Schottlands wichtigster Exportartikel und eine bedeutende Einnahmequelle für das Land. Was viele nicht wissen: In 75 Prozent aller schottischen Whiskys steckt ein bisschen Ingenieursgeist aus Freiberg. Die Maschinen, mit denen die Filtermatten für die Erzeugung des bernsteinfarbenen Genussmittels hergestellt werden, wurden in...
27.08.2025
2 min.
Zu Besuch bei Spezialisten: Was den Wirtschaftsminister beim Sondermaschinenbauer in Freiberg beeindruckt
Vom Eisen zur Faser: Die Pama in Freiberg entwickelt heute hochpräzise Anlagen für die Herstellung von Spezialpapieren und Vliesstoffen.
Cornelia Schönberg
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
11:00 Uhr
3 min.
Die 40. Bäckereifiliale, Tiger aus Kürbissen und Freiberger Maschinen für schottischen Whisky: Das sind die guten Nachrichten aus Mittelsachsen
Die Bäckerei Stölzel (hier Juniorchef Tim Stölzel) eröffnet ihre 40. Filiale.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Daher gibt es an dieser Stelle ausschließlich gute Botschaften aus Rochlitz, Lichtenwalde, Hainichen und Freiberg.
Julia Czaja
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
