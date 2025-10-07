Hirschfeld: Mit Auto von der Straße abgekommen

Ein junger Mann ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Doch dies und das kaputte Auto sind nicht seine einzigen Probleme.

Bei einem missglückten Ausweichmanöver ist am Dienstagmorgen im Reinsberger Ortsteil Hirschfeld ein 24 Jahre alter Mann mit dem Auto verunglückt. Laut Polizei war er auf der Hauptstraße in Richtung Neukirchen unterwegs, als offenbar ein Tier über die Straße lief. Der Mann versuchte auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über seinen...