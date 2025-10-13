Hobby-Schau: Seifen-Tiere und Weihnachtsbäume aus Papier in Reinsberg

Alle Jahre wieder wird Reinsberg bei Freiberg Anziehungspunkt für künstlerisch und handwerklich begabte Menschen. Zum 24. Mal fand die Hobby-Messe statt - mit großer Resonanz.

Die Reinsberger Hobbymesse hat bei ihrer 24. Auflage einen Teilnehmerrekord verbucht: Besucher lernten im Dörflichen Gemeinschaftszentrum Designer und Schmuckgestalter kennen. Auf über 500 Quadratmeter Aktionsfläche gab es Keramik und erzgebirgische Volkskunst zu bestaunen, konnten sich Gäste an nachhaltig eingesetzten Materialien des... Die Reinsberger Hobbymesse hat bei ihrer 24. Auflage einen Teilnehmerrekord verbucht: Besucher lernten im Dörflichen Gemeinschaftszentrum Designer und Schmuckgestalter kennen. Auf über 500 Quadratmeter Aktionsfläche gab es Keramik und erzgebirgische Volkskunst zu bestaunen, konnten sich Gäste an nachhaltig eingesetzten Materialien des...