Hobby-Schau: Seifen-Tiere und Weihnachtsbäume aus Papier in Reinsberg

Freiberg
Alle Jahre wieder wird Reinsberg bei Freiberg Anziehungspunkt für künstlerisch und handwerklich begabte Menschen. Zum 24. Mal fand die Hobby-Messe statt - mit großer Resonanz.
Die Reinsberger Hobbymesse hat bei ihrer 24. Auflage einen Teilnehmerrekord verbucht: Besucher lernten im Dörflichen Gemeinschaftszentrum Designer und Schmuckgestalter kennen. Auf über 500 Quadratmeter Aktionsfläche gab es Keramik und erzgebirgische Volkskunst zu bestaunen, konnten sich Gäste an nachhaltig eingesetzten Materialien des...
