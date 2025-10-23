Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Holzhau, Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle.
Ein Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Holzhau, Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle.
Freiberg
Holzhau im Erzgebirge: Auto rollte Hang runter – Frau leicht verletzt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Holzhau, Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle ereignet.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf der Alten Straße in Holzhau bei Rechenberg-Bienenmühle ereignet. Laut Polizei wollte die 37-jährige Fahrerin eines Mini zu Hause losfahren, als sie bemerkte, dass sie etwas vergessen hatte. Sie wollte es schnell noch in der Wohnung holen – allerdings vergaß sie, das Auto zu sichern. Der...
