„Ich weiß von nichts“: Traktordiebstahl von Niederschöna vor Gericht

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vom Gelände der Agrartechnik Sachsen in Niederschöna war im August 2025 ein Traktor im Wert von 69.000 Euro gestohlen worden.
Vom Gelände der Agrartechnik Sachsen in Niederschöna war im August 2025 ein Traktor im Wert von 69.000 Euro gestohlen worden. Bild: Eckardt Mildner
Es sei eine Ausnahme, sagt Marcus Bertelsmeier von der Agrartechnik Sachsen, wenn ein gestohlener Traktor gefunden werde. „Da sind Profibanden am Werk, die auch Sicherungsmaßnahmen umgehen“, weiß der Geschäftsführer.
Es sei eine Ausnahme, sagt Marcus Bertelsmeier von der Agrartechnik Sachsen, wenn ein gestohlener Traktor gefunden werde. „Da sind Profibanden am Werk, die auch Sicherungsmaßnahmen umgehen“, weiß der Geschäftsführer. Bild: Eckardt Mildner
Ende 2022 war der erste Spatenstich für die Niederlassung der Agrartechnik Sachsen im Gewerbegebiet Niederschöna vollzogen worden.
Ende 2022 war der erste Spatenstich für die Niederlassung der Agrartechnik Sachsen im Gewerbegebiet Niederschöna vollzogen worden. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Vom Gelände der Agrartechnik Sachsen in Niederschöna war im August 2025 ein Traktor im Wert von 69.000 Euro gestohlen worden.
Vom Gelände der Agrartechnik Sachsen in Niederschöna war im August 2025 ein Traktor im Wert von 69.000 Euro gestohlen worden. Bild: Eckardt Mildner
Es sei eine Ausnahme, sagt Marcus Bertelsmeier von der Agrartechnik Sachsen, wenn ein gestohlener Traktor gefunden werde. „Da sind Profibanden am Werk, die auch Sicherungsmaßnahmen umgehen“, weiß der Geschäftsführer.
Es sei eine Ausnahme, sagt Marcus Bertelsmeier von der Agrartechnik Sachsen, wenn ein gestohlener Traktor gefunden werde. „Da sind Profibanden am Werk, die auch Sicherungsmaßnahmen umgehen“, weiß der Geschäftsführer. Bild: Eckardt Mildner
Ende 2022 war der erste Spatenstich für die Niederlassung der Agrartechnik Sachsen im Gewerbegebiet Niederschöna vollzogen worden.
Ende 2022 war der erste Spatenstich für die Niederlassung der Agrartechnik Sachsen im Gewerbegebiet Niederschöna vollzogen worden. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
„Ich weiß von nichts“: Traktordiebstahl von Niederschöna vor Gericht
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann ist wegen Bandendiebstahls angeklagt. Er wollte einen bei Halsbrücke gestohlenen Traktor nach Rumänien transportieren. Vor Gericht geht es nun darum, ob er an Straftaten beteiligt war.

„Ich weiß von nichts. Ich war es nicht.“ Im Strafprozess gegen einen rumänischen Staatsangehörigen wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Amtsgericht in Chemnitz wiederholte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag diese Sätze immer wieder. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem am Diebstahl eines Traktors vom Gelände des Unternehmens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
19.12.2025
3 min.
Prozess in Freiberg: Warum hatte ein junger Vater den Notruf gewählt?
Im Oktober 2024 wählte ein junger Vater den Notruf der Polizei (Symbolbild). Er meldete, dass mehrere Personen in die Gartenlaube seiner Nachbarin eingebrochen seien und Werkzeuge entwendet hätten. Laut Anklage war dies frei erfunden.
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Ein Mann hatte einen Einbruch erfunden und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch hinter der Tat steckt offenbar eine Ausnahmesituation.
Mathias Herrmann
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
21.09.2025
4 min.
Freiberger Uhrmacher Henning Pätz nach Prozessende: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient“
Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst 2023 in seinem Geschäft in der Freiberger Heubnerstraße überfallen. Der Fall hatte ein juristisches Nachspiel.
Das Berufungsverfahren nach versuchtem Raub in Freiberg am Landgericht Chemnitz ist beendet: Angeklagter und Staatsanwaltschaft zogen ihre Rechtsmittel zurück. Das vorherige Urteil ist rechtskräftig.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel