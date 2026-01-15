„Ich weiß von nichts“: Traktordiebstahl von Niederschöna vor Gericht

Freiberg
Ein Mann ist wegen Bandendiebstahls angeklagt. Er wollte einen bei Halsbrücke gestohlenen Traktor nach Rumänien transportieren. Vor Gericht geht es nun darum, ob er an Straftaten beteiligt war.
„Ich weiß von nichts. Ich war es nicht.“ Im Strafprozess gegen einen rumänischen Staatsangehörigen wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Amtsgericht in Chemnitz wiederholte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag diese Sätze immer wieder. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem am Diebstahl eines Traktors vom Gelände des Unternehmens...
