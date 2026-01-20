Prozess um Traktordiebstahl in Niederschöna: War der Angeklagte vor Ort oder nur Kurier?

Wegen Bandendiebstahls, bei dem ein Traktor in Mittelsachsen gestohlen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage gegen einen Rumänen erhoben. Dabei geht es auch noch um ein weiteres Delikt.

Ist er ein kleiner Fisch wie er behauptet oder aktiver Mittäter einer organisierten Bande, die in der Region im Sommer 2025 mehrere Traktoren gestohlen hat? Im Prozess gegen einen rumänischen Staatsbürger wegen schweren Bandendiebstahls ging es am zweiten Verhandlungstag am Chemnitzer Amtsgericht um die Arbeitsweise und das Netzwerk der... Ist er ein kleiner Fisch wie er behauptet oder aktiver Mittäter einer organisierten Bande, die in der Region im Sommer 2025 mehrere Traktoren gestohlen hat? Im Prozess gegen einen rumänischen Staatsbürger wegen schweren Bandendiebstahls ging es am zweiten Verhandlungstag am Chemnitzer Amtsgericht um die Arbeitsweise und das Netzwerk der...