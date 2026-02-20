Im tiefsten Erzgebirge: 200 Eisschwimmer bei Deutschen Meisterschaften am Start

Freiberg
Bei zwei Grad Celsius pflügen am Freitag und Samstag gut 200 Schwimmerinnen und Schwimmer durch einen Naturteich in Neuhermsdorf. Wer macht denn sowas? Die „Freie Presse“ ist vor Ort.
Dieser Tage trifft sich die Eisschwimmer-Szene im tiefsten Erzgebirge zu ihren Deutschen Meisterschaften, konkret am Alten Zollhaus in Hermsdorf, nahe der tschechischen Grenze. Am Freitag und Samstag werden rund 200 Schwimmerinnen und Schwimmer in unterschiedlichen Distanzen an den Start gehen. Das Gewässer ist ein Naturteich, in dem Leinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.