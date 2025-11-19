Indische Suppe, syrische Baklava, sächsische Herzlichkeit: So bunt ist Freibergs „Küfa“

Clara, Bassel und Habiba verbindet eine tiefe Freundschaft. Ihre Geschichte zeigt, wie aus einer zufälligen Begegnung eine enge Verbindung entstehen kann. Die „Küche für alle“ in Freiberg bietet den Rahmen für solche Geschichten.

Es ist kein babylonische Sprachgewirr, das sich im Bunten Haus entfaltet, sondern eine Melange aus Sächsisch, Kurdisch, Arabisch, Ukrainisch. Ihre Herkunft ist vielfältig, doch eines eint die Besucher: die Freude an gutem Essen und an einer schönen Zeit. Es ist kein babylonische Sprachgewirr, das sich im Bunten Haus entfaltet, sondern eine Melange aus Sächsisch, Kurdisch, Arabisch, Ukrainisch. Ihre Herkunft ist vielfältig, doch eines eint die Besucher: die Freude an gutem Essen und an einer schönen Zeit.