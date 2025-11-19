Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bassel und Clara kennen sich vom Studium und genießen das Kochen und Essen in der „Küche für alle".
Bassel und Clara kennen sich vom Studium und genießen das Kochen und Essen in der „Küche für alle". Bild: Mathias Herrmann
Das Baklava war die beliebteste Nachspeise des Abends in der Freiberger „Küche für alle“.
Das Baklava war die beliebteste Nachspeise des Abends in der Freiberger „Küche für alle“. Bild: Mathias Herrmann
Matthias Zschorsch ist Schatzmeister des Freiberger Vereins Grenzenlos und organisiert den Kochabend mit.
Matthias Zschorsch ist Schatzmeister des Freiberger Vereins Grenzenlos und organisiert den Kochabend mit. Bild: Mathias Herrmann
Christian Mädler ist seit Gründung des Vereins Freiberg Grenzenlos dabei.
Christian Mädler ist seit Gründung des Vereins Freiberg Grenzenlos dabei. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Indische Suppe, syrische Baklava, sächsische Herzlichkeit: So bunt ist Freibergs „Küfa“
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Clara, Bassel und Habiba verbindet eine tiefe Freundschaft. Ihre Geschichte zeigt, wie aus einer zufälligen Begegnung eine enge Verbindung entstehen kann. Die „Küche für alle“ in Freiberg bietet den Rahmen für solche Geschichten.

Es ist kein babylonische Sprachgewirr, das sich im Bunten Haus entfaltet, sondern eine Melange aus Sächsisch, Kurdisch, Arabisch, Ukrainisch. Ihre Herkunft ist vielfältig, doch eines eint die Besucher: die Freude an gutem Essen und an einer schönen Zeit.
