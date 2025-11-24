Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der IC von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz wurde am Montag umgeleitet.
Der IC von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz wurde am Montag umgeleitet.
Freiberg
Intercitys von Rostock nach Chemnitz über Freiberg am Montagabend mit Verspätung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Der IC 2271 und der IC 2273 von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz mussten am Montagabend einen Umweg machen.

Der IC 2271 und der IC 2273 von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz sind am Montagabend umgeleitet worden. Laut einer Bahnsprecherin hatte in Großenhain ein Lastwagen gegen 14 Uhr die Oberleitung an einem Bahnübergang beschädigt. Techniker arbeiten seit dem Nachmittag an der Reparatur. „Die Züge befanden sich zu keiner...
