Isabel und ein wunderbares Jubiläum im Krankenhaus Freiberg

Freiberg
Ein stolzes Gewicht und eine besondere Zahl: Isabels Geburt markiert ein besonderes Jubiläum. Die Eltern kamen extra aus der Sächsischen Schweiz.
Kurz vor Weihnachten meldet das Kreiskrankenhaus (KKH) in Freiberg ein besonderes Jubiläum: die 500. Geburt im Kreißsaal der Klinik. Krankenhaus-Sprecherin Claudia Steinbach sprach am Montag von einem „magischen Moment“: Isabel ist auf der Welt – mit stolzen 3700 Gramm Gewicht und 52,5 Zentimetern Größe. Da es in diesem Jahr bislang...
