MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
500. Geburt 2025 geglückt: Isabel ist das Jubiläums-Baby in Freiberg.
500. Geburt 2025 geglückt: Isabel ist das Jubiläums-Baby in Freiberg. Bild: Krankenhaus Freiberg/Steinbach
500. Geburt 2025 geglückt: Isabel ist das Jubiläums-Baby in Freiberg.
500. Geburt 2025 geglückt: Isabel ist das Jubiläums-Baby in Freiberg. Bild: Krankenhaus Freiberg/Steinbach
Freiberg
Isabel und ein wunderbares Jubiläum im Krankenhaus Freiberg
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein stolzes Gewicht und eine besondere Zahl: Isabels Geburt markiert ein besonderes Jubiläum. Die Eltern kamen extra aus der Sächsischen Schweiz.

Kurz vor Weihnachten meldet das Kreiskrankenhaus (KKH) in Freiberg ein besonderes Jubiläum: die 500. Geburt im Kreißsaal der Klinik. Krankenhaus-Sprecherin Claudia Steinbach sprach am Montag von einem „magischen Moment“: Isabel ist auf der Welt – mit stolzen 3700 Gramm Gewicht und 52,5 Zentimetern Größe. Da es in diesem Jahr bislang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
1 min.
Es ist ein Mädchen: Krankenhaus im Erzgebirge freut sich über 500. Geburt
Am Helios-Krankenhaus in Aue ist jetzt die 500. Geburt gezählt worden. Warum das Jubiläumsbaby noch einige Tage auf einer Neugeborenen-Station verbringen musste.
Jürgen Freitag
10.10.2025
2 min.
Peet Röbisch ist das 400. Baby im Kreiskrankenhaus Freiberg in diesem Jahr
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam mit Peet Röbisch das 400. Baby des Jahres zur Welt. Seine Mutter sagt: „Man spürt, dass man hier willkommen ist.“
Heike Hubricht
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
Mehr Artikel