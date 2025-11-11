„Ist immerhin unsere Heimatstadt“: Freiberger stimmen über Klimaschutz ab

Freiberg
Tempo 30, Solardächer und begrünte Innenstädte – die Freiberger haben viele Ideen, wie ihre Stadt klimafreundlicher werden könnte. Ihre Vorschläge sollen nun im Stadtrat landen.
Freiberg ist Stadt der Nachhaltigkeit. Aber wie soll es weitergehen mit dem Klimaschutz? Um diese Frage zu diskutieren, hatte die Stadtverwaltung in die Nikolaikirche eingeladen. Etwa 80 Freiberger sprachen am Montagabend über die Maßnahmen, die im bisherigen Entwurf des Klimaschutzkonzepts vorgeschlagen werden.
