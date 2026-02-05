Jaroslav Rudiš zu Gast in Brauhaus und Theater Freiberg: Ein Prosit für den Gerstensaft

Freiberg
Der Bestsellerautor hat ein Buch über Bier geschrieben. In Freiberg las er daraus und ging auch dahin, wo es gemacht wird: ins Freiberger Brauhaus.
Der Bestsellerautor Jaroslav Rudiš hat eine flüssige Leidenschaft: Bier. Nun hat er mit der „Gebrauchsanweisung für Bier“ ein ultimatives Handbuch für alle Freunde des edlen Gerstensafts verfasst. Am Mittwoch war er damit im Mittelsächsischen Theater Freiberg zu Gast, wo er vor vollem Haus daraus vorlas. Buchhändlerin Heike Wenige, die...
